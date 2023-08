Giovedì 17 agosto il saluto ai tifosi: seduta a porte aperte al Gewiss Stadium

Tre giorni prima dell’inizio del campionato (domenica 20 agosto sul campo del Sassuolo), l’Atalanta saluterà i tifosi allo stadio di Bergamo. Giovedì 17 agosto al Gewiss Stadium è infatti in programma un allenamento congiunto con la formazione nerazzurra Under 23 (che parteciperà alla Serie C) davanti ai tifosi. Causa lavori all’impianto, sarà aperta solo la Curva Nord, con accesso consentito fino al raggiungimento dei 9.061 posti disponibili. Apertura dei cancelli alle 17, allenamento dalle 18, a fine seduta il saluto dell’Atalanta ai tifosi.