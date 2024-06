Giro d’Italia Under 23, l’abbraccio del Kilometro Rosso alla corsa in rosa - Le foto

Un abbraccio rosso per la corsa in rosa. Giovedì 13 giugno gli appassionati bergamaschi e il Kilometro Rosso a Bergamo si sono stretti ai corridori alla partenza della quinta tappa del Giro d’Italia Under 23, arrivata a Cremona dopo 138 km. Tra i più festeggiati i tre bergamaschi in gara, Nicolò Arrighetti, Simone Gualdi e Alessandro Romele, e la maglia rosa Jarno Widar.