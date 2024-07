Giro d’Italia: volata regale per Chiara Consonni a Volta Mantovana

In effetti, nella tappa in questione, la seconda della corsa rosa, i tentativi di fuga non sono mancati, e hanno rischiato di mettere in ginocchio il gruppo, ma la reazione dei team delle velociste è sempre arrivata. Ecco le sprinter, dunque, e la 25enne di Brembate Sopra ha piazzato un colpo semplicemente da manuale: ne sanno qualcosa la belga campionessa del mondo Lotte Kopecky, Elisa Balsamo, bergamasca d’adozione, e la cubana Arleins Sierra, che le sono finite alle spalle. Anche la maglia rosa Elisa Longo Borghini si è data da fare, e la nona posizione lo conferma.