Giro d’Italia Women, grande festa a Clusone: il paese addobbato in rosa - Foto e video

Partenza alle 11.40

La partenza da Clusone alle 11.40 dal piazzale del Sole, dove è stato allestito anche il Villaggio del Giro Donne 2025. I primissimi chilometri del percorso seguono un tracciato cittadino. Vengono poi attraversate le località di Songavazzo e Cerete Alto per giungere fino a Cerete Basso: qui, all’imbocco di viale Donizetti, è situato il chilometro zero (ore12). La carovana rosa scenderà fino al Lago d’Iseo, toccando le località di Sovere, Lovere e Costa Volpino. Dalla provincia di Bergamo si sconfina in quella di Brescia, quindi si attraversa tutta la Val Camonica fino a Edolo. Poi nella provincia di Sondrio fino ad arrivare ad Aprica. Il traguardo è posizionato in corso Roma, all’altezza di piazza delle Sei Contrade.