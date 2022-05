Giulia Terzi punta azzurra della spedizione mondiale all’isola di Madeira

La pluricampionessa olimpica Giulia Terzi è fra le stelle della Nazionale di nuoto paralimpico che dal 12 al 18 giugno sarà in vasca a Funchal, sull’isola di Madeira, per i Mondiali di nuoto paralimpico . La spedizione azzurra è stata presentata lunedì 30 maggio nella sede del Comitato italiano paralimpico , alla presenza del presidente Luca Pancalli e del presidente della Federazione italiana nuoto paralimpico, Roberto Valori. «Non faccio mai previsioni, ma con il nuoto sono sempre ottimista - ammette Luca Pancalli - quindi sono convinto che anche in questa occasione la nostra Nazionale saprà scrivere un’altra pagina fantastica del nostro movimento».