Gli Oscar delle nostre racchette: sabato 7 febbraio gran kermesse all’Auditorium

Due racchette diverse, un boom simile, la stessa festa. Da Oscar. Il tennis e il padel di Bergamo e provincia celebrano il proprio volo in grande stile, sulle ali di un successo che continua a contagiare giovani e adulti.

Gli Oscar del tennis e del padel

Sabato 7 febbraio all’Auditorium di Piazza della Libertà (alle 15) andrà in scena la giornata degli Oscar del tennis e del padel , con le premiazioni di tutti i protagonisti del 2025 . Un evento aperto a tutti (ingresso dalle 14,30), con entrata gratuita fino a esaurimento posti, che vedrà l’intervento dei due numeri 1 del tennis orobico a livello professionistico, Lisa Pigato (191 Wta) e Andrea Fiorentini (878 Atp).

Il padel entrerà in campo con i due migliori giocatori bergamaschi in classifica: Marco Mismetti e Chiara Fermi. La giornata sarà anche l’occasione per svelare la ventesima edizione dell’Annuario bergamasco del tennis e del padel, che raccoglie tutti i risultati della stagione e offre una vetrina promozionale per i club di città e provincia.