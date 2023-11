Goggia torna in pista: sabato gigante a Killington di Coppa del Mondo

In attesa del debutto nelle discipline veloci (rinviato per il doppio annullamento della scorsa settimana a Zermatt-Cervinia), sabato 25 novembre Sofia Goggia torna in gara nel gigante di Coppa del Mondo di Killington, negli Stati Uniti. Per la fuoriclasse bergamasca, regina della velocità, l’occasione per risalire nelle graduatorie di Coppa del Mondo anche in gigante dopo il 16° posto ottenuto con un pettorale alto al debutto di fine ottobre a Soelden.