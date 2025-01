Gollini, è ufficiale: dall’Atalanta alla Roma

L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Pierluigi Gollini a titolo definitivo alla Roma dopo la risoluzione anticipata del prestito al Genoa. Il portiere classe ’95, a Bergamo proveniente dall’Aston Villa inizialmente in prestito per 18 mesi dal 14 gennaio 2017 e poi riscattato il 9 luglio dell’anno successivo, conta 112 presenze in nerazzurro fino al 2021. Da allora ha giocato sempre a titolo temporaneo con Tottenham, Fiorentina, Napoli e appunto Genoa.