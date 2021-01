Gomez verso il Siviglia Pista concreta: «Si tratta»

Papu andaluso: si può fare, anzi probabilmente si farà, magari già nelle prossime ore. Alejandro Gomez è vicino al Siviglia: un’idea che in breve tempo si è trasformata in trattativa. Opzione validissima, perché è un trasferimento che può andare bene a tutti e non ci sono esplicite controindicazioni: l’Atalanta cederebbe il suo capitano all’estero (quindi non andando a rafforzare una diretta concorrente in campionato), potrebbe vedere quasi soddisfatta la propria richiesta economica (probabilmente con un incasso intorno ai 6 milioni) e risolverebbe un problema, visto che l’argentino è separato in casa e continua da tempo ad allenarsi da solo. Con il Siviglia c’è un rapporto, consolidato l’anno scorso dai trasferimenti di Muriel, Kjaer e Arana: Luca Percassi e Monchi si sono messi al tavolo e stanno discutendo i dettagli dell’operazione. I due club stanno limando la distanza tra richiesta e offerta: è addirittura possibile una chiusura già nelle prossime ore. «Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare», il commento rilasciato ieri sera a Sportitalia da Monchi, direttore sportivo del Siviglia con un passato alla Roma.