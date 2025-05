Gorle capitale dell’aerobica: Bergamo sogna al Campionato nazionale assoluto

Gorle al centro dell’aerobica italiana. Si alza il sipario al PalaLovato (ingresso gratuito) per il Campionato nazionale assoluto, in programma sabato 31 maggio e domenica primo giugno con la regia organizzativa dell’Aerobica Evolution. Oltre agli Assoluti, sono in palio anche il Trofeo delle Regioni Junior A, il Trofeo delle Regioni Aerobic dance, il Trofeo Maa, con in gara i migliori Allievi, e il Gran Premio d’Estate.