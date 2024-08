Guazzini-Consonni: «Oro e vacanze, condividiamo tutto». Italia a quota 36 medaglie

«Condividiamo tutto da quando siamo bambine, andiamo in vacanza insieme da quando abbiamo dieci anni, e ora condividiamo anche l’oro olimpico», le parole piene d’emozione di Chiara. «Già essere qui - ha continuato - era l’obiettivo di stagione, avere l’oro al collo è bellissimo. Purtroppo non è arrivato nel quartetto dell’inseguimento. Però condividerlo con Vittoria rende tutto ancora più bello».

La decisione all’ultimo momento del ct

Solo all’ultimo momento il ct Marco Villa ha comunicato a Consonni e Guazzini che avrebbero gareggiato insieme, lasciando in panchina Elisa Balsamo. E all’inizio la gara non sembrava aver preso il verso giusto. Poi, quasi all’improvviso, la svolta. «Ho spento il cervello e - ha raccontato Vittoria - mi sono detta: ’Vai a tutta. Mi hanno preso in giro le mie compagne, ho iniziato a caricare l’attacco da una parte e dopo un giro sono partita. Non l’avevamo pianificata, ma Chiara à stata prontissima e sveglia a reagire». Così a sorpresa è arrivato l’undicesimo oro dell’Italia a Parigi 2024.