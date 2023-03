Hateboer a Zingonia per la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio

Per rivederlo in campo bisognerà aspettare la prossima stagione, ma intanto Hans Hateboer martedì 7 marzo si è rivisto a Zingonia, a poco più di tre settimane dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’esterno olandese si era infortunato in occasione di uno scontro di gioco con Zaccagni l’11 febbraio scorso allo Stadio Olimpico di Roma con la Lazio, ed era stato operato due giorni dopo nella clinica romana Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani. Ora Hateboer proseguirà al Centro Bortolotti il lungo percorso riabilitativo in vista della prossima stagione .