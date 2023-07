Højlund dall’Atalanta al Manchester United: 75 milioni più 10 di bonus

È fatta per il trasferimento di Rasmus Højlund dall’Atalanta al Manchester United. Questione di dettagli e formalità, ma l’operazione è chiusa. Segnali inequivocabili sono arrivati anche dall’amichevole con il Bournemouth, con il gioiello danese lasciato in panchina, segno evidente di fumata bianca ufficiale in arrivo. Højlund si trasferirà a Manchester per una cifra complessivamente superiore agli 80 milioni, bonus compresi.