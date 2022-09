Højlund più di Muriel contro la Viola. Zapata e Zappacosta sicuramente out

L’allenamento di venerdì 30 settembre ha decretato definitivamente che Zapata e Zappacosta, come del resto già si pensava, non saranno convocati per il match di domenica 2 ottobre al Gewiss Stadium contro la formazione allenata da Italiano, bestia nera dei nerazzurri nella scorsa stagione (tre ok in altrettanti incroci, uno di Coppa Italia). Un match che l’Atalanta tenterà di vincere per conservare la vetta della classifica .