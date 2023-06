I 70 anni di Percassi: «Il regalo? L’Europa». Leggi l’intervista su L’Eco di venerdì 9 giugno

Antonio Percassi venerdì 9 giugno compie 70 anni e si racconta in un’ampia intervista su L’Eco di Bergamo in edicola. «Quella di domenica – dice il presidente dell’Atalanta, intervistato da Pietro Serina – è stata una grande vittoria, me la sono proprio goduta. E con me Steve e Joe Pagliuca: sono entusiasti di questa esperienza. Da lunedì mi tengo la classifica sulla scrivania e ogni mattina la guardo: Atalanta quinta. In Europa League, sa? Bravissimi: merito di Luca, Lee (Congerton) e Tony (D’Amico), della squadra, del mister, di tutti fino ai collaboratori». Con mister Gian Piero Gasperini «ci siamo parlati chiaramente, l’intesa è stata totale – spiega Percassi –. Tutti avete evidenziato il prolungamento del contratto, ma è stata una conseguenza». E sul mercato dice: «Qualcuno partirà, è la nostra storia. Ma saremo competitivi».