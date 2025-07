I 9 anni dell’incredibile Atalanta: oggi uno speciale con «L’Eco»

Uno speciale che racconta nove stagioni dell’Atalanta: lunedì 7 luglio è in edicola con L’Eco di Bergamo un inserto da non perdere. Ben 112 pagine che raccontano il connubio tra club e un tecnico, Gian Piero Gasperini, che ha trasformato l’Atalanta in una società e in una squadra capaci, insieme, di arrivare in vetta all’Europa. E il cammino è proseguito anche nell’ultima stagione, 2024/2025, con la quinta qualificazione alla Champions League in questo incredibile periodo. Anni da sogno: per la squadra, i tifosi, per tutta Bergamo.