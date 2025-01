I pulcini della Sigma Cagliari in trasferta a Bergamo: gita anche a Leolandia

Un ritiro all’insegna del divertimento e della spensieratezza per i pulcini della Sigma Cagliari, storica fucina di talenti del calcio sardo. In vista dell’imminente Youth Trophy, a cui parteciperanno anche squadre del calibro di Torino FC e Juventus FC, i piccoli atleti, classe 2014/2015, hanno trascorso l’intera giornata del 3 gennaio nel parco a tema insieme ai loro genitori e accompagnatori, approfittando delle giostre, degli spettacoli e delle animazioni del Natale Incantato. Una ricarica di allegria, in vista delle partite in programma da domani (4 gennaio) al 6 gennaio.