I tifosi nerazzurri in trasferta a Graz e in mattinata la visita a sorpresa a Ilicic -Foto

Nella trasferta per l’Europa League un gruppo di tifosi atalantini in viaggio verso Graz in Austria ha fatto visita a Maribor per salutare l’indimenticato campione Josip Ilicic che ora milita nella compagine slovena. Le sue cinque stagioni in maglia nerazzurra sono rimaste indelebilmente scolpite nella memoria di tutti i bergamaschi. Le sue giocate da sogno che hanno contribuito a fare grande la prima Atalanta firmata Gasperini rimarranno nella storia del club. Lo striscione lasciato al compo di Maribor: «Con quei tocchi così magici ci hai fatto venire i brividi… Grazie Josip».