Ihemeje, balzo verso i sogni: è in finale nel salto triplo agli Europei

Un balzo verso i sogni . Dopo il leggendario sabato dell’atletica italiano, domenica 9 giugno regala il primo sorriso azzurro in salsa bergamasca agli Europei di atletica a Roma. Emmanuel Ihemeje conquista la finale del salto triplo al primo tentativo, stampando sulla pedana un 16,98 che vale il pass per l’atto decisivo della gara e la terza misura delle qualificazioni alle spalle dello spagnolo Jordan Diaz e del portoghese Pedro Pichardo.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Estrada Treviglio e Caravaggio, Ihemeje era all’effettivo rientro agonistico a distanza di 100 giorni dalla finale dei Mondiali indoor di Glasgow. «Avrei potuto fare di meglio, ma sarebbe servito a poco: quel qualcosa in più andrà messo in atto in finale», ha commentato Emmanuel. La caccia alla medaglia è in programma martedì 11 giugno (ore 20,40) e con Ihemeje saranno in gara anche gli azzurri Andrea Dellavalle e Tobia Bocchi.