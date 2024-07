Ihemeje, Pavese e Rigali a Parigi, Bergamo sogna il record olimpico

Tre per l’atletica, undici in totale per ora. A Parigi Bergamo sogna di battere il record di atleti in gara alle Olimpiadi, dopo l’ufficialità della lista degli azzurri ai Giochi francesi comunicata nella giornata di lunedì 8 luglio dalla Fidal. La speranza è poter andare oltre i 10 atleti di Atene 2004 e Pechino 2008 ma intanto quella parigini sarà una spedizione ad alta concentrazione orobica.