Il basket piange Maurizio Giacometti, medico e sportivo per eccellenza

Lutto nel settore medico e sportivo: è morto improvvisamente venerdì 2 dicembre il dottor Maurizio Giacometti, 69 anni, che abitava a Bergamo in via Diaz. Un malore lo ha colpito mentre si trovata in vacanza in Marocco con la moglie Paola. A nulla sono valsi i soccorsi per tenerlo in vita. Giacometti era in pensione da un anno dopo essere stato per oltre 8 lustri medico di famiglia con ambulatorio a Lallio.