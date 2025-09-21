Sport / Bergamo Città
Il bergamasco Bonacorsi chiude all’ottavo posto il Mondiale della classe MxGp
MOTOCROSS. Il verdetto al termine dell’ultima prova, la 20ª, in Australia. I campioni 2025 sono il francese Febvre (MxGp) e Längenfelder (Mx2).
Bergamo
Si è concluso con la 20ª prova a Darwin, in Australia, il Mondiale di motocross. I campioni del mondo 2025 sono il francese della Kawasaki, Romain Febvre, nella MxGp, e il tedesco della Ktm, Simon Längenfelder, nella Mx2. Febvre ha chiuso il discorso già al termine della 1ª manche, conclusa al 4° posto (ha vinto Lucas Coenen); l’asso tedesco ha dovuto attendere gara2, pesantemente condizionata da un violento acquazzone. La pioggia ha reso impraticabile il tracciato e quindi gara2 della MxGp non si è disputata.
Bonacorsi chiude a 518 punti
Ottava piazza finale per il 22enne bergamasco della Fantic, Andrea Bonacorsi. Per lui 11° posto nell’ultima manche e un totale di 518 punti. Il bilancio è buono: l’anno passato chiuse 10°. Va però precisato che nel 2024 era passato alla MxGp dopo 4 gare nella Mx2. Ultima prova anche per il Mondiale femminile: titolo all’olandese Van Drunen e secondo posto finale, a -7, per la parmense Kiara Fontanesi. Prossimo impegno il Motocross delle Nazioni, negli States il 5 ottobre.
