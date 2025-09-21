Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 21 Settembre 2025

Il bergamasco Bonacorsi chiude all’ottavo posto il Mondiale della classe MxGp

MOTOCROSS. Il verdetto al termine dell’ultima prova, la 20ª, in Australia. I campioni 2025 sono il francese Febvre (MxGp) e Längenfelder (Mx2).

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Uno spettacolare salto di Andrea Bonacorsi, 22 anni, nell’ultima prova di Darwin, in Australia
Uno spettacolare salto di Andrea Bonacorsi, 22 anni, nell’ultima prova di Darwin, in Australia

Bergamo

Si è concluso con la 20ª prova a Darwin, in Australia, il Mondiale di motocross. I campioni del mondo 2025 sono il francese della Kawasaki, Romain Febvre, nella MxGp, e il tedesco della Ktm, Simon Längenfelder, nella Mx2. Febvre ha chiuso il discorso già al termine della 1ª manche, conclusa al 4° posto (ha vinto Lucas Coenen); l’asso tedesco ha dovuto attendere gara2, pesantemente condizionata da un violento acquazzone. La pioggia ha reso impraticabile il tracciato e quindi gara2 della MxGp non si è disputata.

Bonacorsi chiude a 518 punti

Ottava piazza finale per il 22enne bergamasco della Fantic, Andrea Bonacorsi. Per lui 11° posto nell’ultima manche e un totale di 518 punti. Il bilancio è buono: l’anno passato chiuse 10°. Va però precisato che nel 2024 era passato alla MxGp dopo 4 gare nella Mx2. Ultima prova anche per il Mondiale femminile: titolo all’olandese Van Drunen e secondo posto finale, a -7, per la parmense Kiara Fontanesi. Prossimo impegno il Motocross delle Nazioni, negli States il 5 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Motociclismo
Andrea Bonacorsi
Simon Langenfelder
Romain Febvre