Il bergamasco Bonacorsi chiude all’ottavo posto il Mondiale della classe MxGp

Si è concluso con la 20ª prova a Darwin, in Australia, il Mondiale di motocross. I campioni del mondo 2025 sono il francese della Kawasaki, Romain Febvre, nella MxGp, e il tedesco della Ktm, Simon Längenfelder, nella Mx2. Febvre ha chiuso il discorso già al termine della 1ª manche, conclusa al 4° posto (ha vinto Lucas Coenen); l’asso tedesco ha dovuto attendere gara2, pesantemente condizionata da un violento acquazzone. La pioggia ha reso impraticabile il tracciato e quindi gara2 della MxGp non si è disputata.