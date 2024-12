Il Bergamo 91 sfida Scandicci a Firenze. In palio c’è la Final four di Coppa Italia

Diciamo subito che, nonostante l’ottimo momento delle rossoblù, quinte in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive, la partita si presenta quasi proibitiva per la compagine allenata da Carlo Parisi, in quanto le toscane - che giocheranno in casa - sono al momento la vera antagonista delle campionesse del mondo dell’Imoco Conegliano (36 punti contro 42 in campionato) e ne hanno vinte 12 delle ultime 13 tra Serie A1 e Champions. L’unico ko è del 15 dicembre, al tie-break a Novara.

Chi passa sfiderà Milano o Chieri

È vero che Scandicci porta fortuna al Bergamo 1991 considerando che proprio contro le toscane le rossoblù conquistarono una salvezza-thrilling nella passata stagione e che, prima, il 25 gennaio 2023 Scandicci era stata battuta a domicilio per un’impresa che era valsa la qualificazione alla Final four di Coppa Italia, da 1-2 a 3-2. Ma il Bergamo 1991 è attesa da una sfida molto complicata. Alle 16, con diretta su Vbtv, coach Parisi schiererà sul taraflex il solito 6+1: Evans in regia, Piani in posto 2, Manfredini e Strubbe al centro, capitan Mlejnkova e Cese Montalvo in posto 4 e Armini libero. Sfida da dentro o fuori, in palio un posto per la Final four in programma all’Unipol Arena di Bologna (8-9 febbraio). In caso di impresa, duello alla vincente di Milano-Chieri.