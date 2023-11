Il Bergamo 91 s’inchina a Conegliano. Settima sconfitta di fila per le rossoblù

Non è bastata la carica dei 2.500 tifosi a PalaFacchetti di Treviglio per sorprendere Conegliano, determinata a tenere al sicuro la vetta della classifica. Le venete si sono imposte in tre set per 25-15, 25-22 e 25-17. Ci hanno provano Melandri e Nervini, ma non è stato possibile resistere agli attacchi di Cook e Haak, dell’ex Lanier e di Lubian, premiata Mvp del match. Le rossoblù bergamasche hanno così incassato la settima sconfitta consecutiva e la classifica continua a essere deludente: penultimo posto con 4 punti. Il commento di Stella Nervini: «Abbiamo provato a imporre il nostro gioco e a tratti ci siamo anche riuscite. Certo non era facile contro una squadra come Conegliano. Ora dobbiamo continuare ad alzare i ritmi di lavoro in settimana per arrivare al meglio alla gara con Pinerolo».