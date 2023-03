Il Brighela: «Ricorso? Solo se servirà per nuove regole»

«Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare». Questa volta sono i tifosi dell’Athletic Brighela a srotolare sugli spalti lo striscione «incriminato», che i calciatori della squadra avevano portato in campo nella partita contro il River Negrone. Uno stendardo con un messaggio umanitario, ma non autorizzato, che era così costato alla squadra due squalifiche e una sanzione di 550 euro. Ma che le ha anche, e soprattutto, fruttato solidarietà e rispetto da tutta Italia. Proprio domenica tra l’altro, come disposto dalla Figc-Lega nazionale dilettanti, sui campi è stato osservato il minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.