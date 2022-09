Il commento di Gasperini: «La delusione c’è ma abbiamo fatto la gara»

«La delusione esiste perché avevamo finalmente sbloccato la partita. La Cremonese è una squadra veloce nei rientri, ma ci sono state buone occasioni anche nel primo tempo. Nella ripresa sono rimasti bassi e noi abbiamo creato un po’ di occasioni, potevamo fare qualcosa di più – così il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo l’1-1 con la Cremonese –. Cosa ho pensato dopo il gol di Demiral? Mi aspettavo che alzassero il baricentro e che avremmo trovato spazi, ma poi devi farlo in campo . È stata un’azione confusa, c’è stato un rimpallo: da una potenziale ripartenza abbiamo perso palla, non abbiamo ottimizzato il vantaggio. L’Atalanta ha creato le sue occasioni, ha concesso pochissimo, ha fatto la sua partita».