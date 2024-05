Il Fosso Bergamasco torna a correre: a Valmbrembo la prima tappa del circuito

Tutti pronti per la corsa del venerdì sera. Venerdì 3 maggio (alle 20,30) a Valmbrembo riparte il Fosso Bergamasco, classicissima della corsa su strada orobica tra primavera ed estate firmata dai Fò di pe. L’avvio della «Valbrembo al galoppo», la tappa inaugurale del circuito, è fissato al centro sportivo comunale don Milani , con l’antipasto della gara Baby Run alle 20. In gara 300 atleti sugli 8 km del percorso.

L’edizione numero 24 conferma lo spirito e il format ma aggiunge una novità, la tappa numero nove del circuito, in calendario mercoledì 12 giugno ad Arcene nel secondo appuntamento infrasettimanale della kermesse dopo quello di mercoledì 29 maggio a Torre Boldone. In gara 9 categorie, otto suddivise per genere ed età oltre a quella generale che va a caccia dei campioni uscenti Chiara Milanesi e Mattia Bertocchi, trionfatori nel 2023.