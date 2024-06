Il Giro Next Gen fa tappa al Kilometro Rosso: appuntamento al 13 giugno

Si guarda al futuro investendo sui giovani. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerso dalla conferenza stampa di mercoledì 5 giugno dedicata alla presentazione della 5ª tappa del Giro d’Italia Next Gen (corsa a tappe dedicata agli Under 23), frazione che giovedì 13 giugno vedrà la carovana rosa partire proprio dal Kilometro Rosso per dirigersi verso Cremona dove, dopo 138 km, è fissato l’arrivo. Una tappa nel cuore della manifestazione che prevede otto frazioni da Aosta (via domenica 9 giugno) a Forlimpopoli (striscione d’arrivo dopo 1.013 chilometri e ben 12.150 metri di dislivello).