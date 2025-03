Il «Laigueglia» incorona Ayuso, Bergamo sorride con Gualdi e Colleoni

Ma la Liguria è anche un po’ bergamasca. Fuori causa Lorenzo Rota , costretto al ritiro per una forma influenzale, brillano Gualdi e Colleoni. Il 19enne Simone, sorpresa di giornata, chiude 10° a 23” da Ayuso , mentre il suo compagno di squadra all’Intermarché entra in una fuga a nove iniziata al 28° chilometro e ripresa sulla seconda delle quattro tornate del percorso. Colleoni ha chiuso poi 74° a 7’20”.

Per gli altri orobici in gara, 31° posto per Sergio Meris, 32° Luca Cretti, entrambi a 1’15”. Ritirati Davide Baldaccini, Davide Persico e Niccolò Arrighetti.