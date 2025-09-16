Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025
Il Lombardia, presentato il percorso: arrivo a Bergamo l’11 ottobre
LA GARA. È una delle cinque classiche monumento del calendario ciclistico internazionale. Partirà da Como.
Come da tradizione, quest’anno - appuntamento per sabato 11 ottobre - «Il Lombardia» arriverà a Bergamo, partendo da Como. «Come da tradizione» perché è ormai consueta, dal 2021, lo «scambio» annuale di partenza e arrivo tra le due città lombarde. Tutto (quasi) pronto per la «Classica delle foglie morte», ultima delle cinque classiche monumento, le più prestigiose del calendario ciclistico internazionale.
Il percorso
Nella giornata di martedì 16 settembre è stato svelato il percorso. Si parte come detto da Como e la prima salita di giornata è quella che porta alla Madonna del Ghisallo. Quindi direzione Lecco, poi Calolzio e quindi la provincia di Bergamo, per arrivare ad Almenno San Bartolomeo e salire fino a Roncola, proseguendo fino a Costa Valle Imagna per poi scendere a Sant’Omobono. Da lì a Berbenno per scendere a Zogno passando per Val Brembilla, quindi la salita verso il Passo della Crocetta e poi il Passo di Zambla. Salite finite? Tutt’altro, perché arrivando a Gazzaniga si svolta verso Orezzo e il Passo di Ganda. Quindi Selvino e la discesa fino a Nembro, ultimi chilometri di pianura, la Boccola da affrontare con le ultime energie e poi la discesa verso il traguardo, in centro città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA