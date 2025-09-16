Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

Il Lombardia, presentato il percorso: arrivo a Bergamo l’11 ottobre

LA GARA. È una delle cinque classiche monumento del calendario ciclistico internazionale. Partirà da Como.

La vittoria di Pogacar nel 2023
La vittoria di Pogacar nel 2023

Come da tradizione, quest’anno - appuntamento per sabato 11 ottobre - «Il Lombardia» arriverà a Bergamo, partendo da Como. «Come da tradizione» perché è ormai consueta, dal 2021, lo «scambio» annuale di partenza e arrivo tra le due città lombarde. Tutto (quasi) pronto per la «Classica delle foglie morte», ultima delle cinque classiche monumento, le più prestigiose del calendario ciclistico internazionale.

Il percorso

Nella giornata di martedì 16 settembre è stato svelato il percorso. Si parte come detto da Como e la prima salita di giornata è quella che porta alla Madonna del Ghisallo. Quindi direzione Lecco, poi Calolzio e quindi la provincia di Bergamo, per arrivare ad Almenno San Bartolomeo e salire fino a Roncola, proseguendo fino a Costa Valle Imagna per poi scendere a Sant’Omobono. Da lì a Berbenno per scendere a Zogno passando per Val Brembilla, quindi la salita verso il Passo della Crocetta e poi il Passo di Zambla. Salite finite? Tutt’altro, perché arrivando a Gazzaniga si svolta verso Orezzo e il Passo di Ganda. Quindi Selvino e la discesa fino a Nembro, ultimi chilometri di pianura, la Boccola da affrontare con le ultime energie e poi la discesa verso il traguardo, in centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Como
Costa Valle Imagna
Gazzaniga
Nembro
Selvino
Sport
Ciclismo