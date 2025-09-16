Il Lombardia, presentato il percorso: arrivo a Bergamo l’11 ottobre

Il percorso

Nella giornata di martedì 16 settembre è stato svelato il percorso. Si parte come detto da Como e la prima salita di giornata è quella che porta alla Madonna del Ghisallo. Quindi direzione Lecco, poi Calolzio e quindi la provincia di Bergamo, per arrivare ad Almenno San Bartolomeo e salire fino a Roncola, proseguendo fino a Costa Valle Imagna per poi scendere a Sant’Omobono. Da lì a Berbenno per scendere a Zogno passando per Val Brembilla, quindi la salita verso il Passo della Crocetta e poi il Passo di Zambla. Salite finite? Tutt’altro, perché arrivando a Gazzaniga si svolta verso Orezzo e il Passo di Ganda. Quindi Selvino e la discesa fino a Nembro, ultimi chilometri di pianura, la Boccola da affrontare con le ultime energie e poi la discesa verso il traguardo, in centro città.