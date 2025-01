Il Napoli vince a Firenze e balza solitario in vetta alla classifica staccando l’Atalanta

Il Napoli vince 3-0 lo scontro d’alta classifica sul campo della Fiorentina (reti di Neres, Lukaku e McTominay) giocato sabato 4 gennaio e chiude il girone d’andata solo in vetta alla classifica con 44 punti, staccando l’Atalanta che resta a quota 41 ma deve recuperare la partita con la Juventus rinviata per gli impegni di entrambe le squadre nella Supercoppa italiana. Il titolo d’inverno dei partenopei è quindi virtuale, visto che la sfida fra i nerazzurri e i bianconeri sarà recuperata il 14 gennaio (a Bergamo, fischio d’inizio alle 20,45).

Classifica parziale, tante partite da recuperare

E se l’Atalanta potenzialmente può agganciare il Napoli, l’Inter può addirittura compiere un doppio sorpasso visto che al momento è terza con 40 punti ma deve recuperare addirittura due partite: il 15 gennaio con il Bologna (altro rinvio per la Supercoppa) e in data ancora da definire con la Fiorentina (gara sospesa per il malore a Bove).