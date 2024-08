Il Rally del Sebino al bresciano Mabellini: si è imposto in tutte le sei prove speciali

Andrea Mabellini vince - domenica 25 agosto - dominando il Sebino: in cima al podio c’è anche una bergamasca, la sua navigatrice Virginia Lenzi, di Castione della Presolana. La dodicesima edizione del Rally del Sebino, organizzata da Sebino Eventi, va in bacheca al favorito: il bresciano, che partecipa all’Europeo, batte il varesino Damiano De Tommaso, vicecampione tricolore nel 2022.