Il Rally del Sebino scalda i motori: semaforo verde sabato 24 e domenica 25 agosto

Sabato 24 agosto, domenica 25, sei prove speciali in due giorni : la dodicesima edizione del Rally del Sebino raddoppia . La kermesse motoristica del 2024 si articolerà nel fine settimana e sconfinerà nel Bresciano: dopo la partenza da Lovere, il Rally passerà per Dezzo e Rogno . Più km, più spettacolo.

Il via è fissato per sabato 24 con le verifiche tecniche al Parco Assistenza di Rogno e lo shakedown a Cerete dalle 14,30. Ma il Rally entrerà nel vivo domenica 25 al porto turistico di Lovere per la prima delle tre prove speciali ripetute due volte per 51,48 km cronometrati e 194 km di trasferimenti: la Skoda Fabia Rally2 di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi alzerà il sipario e lancerà la sfida dei 110 iscritti.

Al via mancherà il vincitore dell’ultima edizione, Alex Vittalini, ma non i favoriti. Tra questi i bergamaschi Gianpietro Bendotti e Mirko Zanardini. Il Rally del Sebino 2024 è la terza tappa del Lakes Trophy Rally dopo la tappa di Varese a marzo, e quella nel Comasco a maggio. L’ultima tappa sarà il Rally del Ticino, a Chiasso (Svizzera) a fine settembre

Chiusura strade, le vie e gli orari

SABATO 24 Strada provinciale 57 dal km 4,9 (innesto con SP 53, vie Lentino e Locatelli) al km 3,00 e strada in comune di Cerete, via Moro da SP 57 al parcheggio: chiusura dalle ore 13,30 alle 18,30

DOMENICA 25 Strada da Pontasio per la Val Palot, vie S.Carlo, Trighetto, per Passabocche fino al bivio con via Val Palot (Pisogne): chiusura dalle ore 7,30 alle 11,30 e dalle 13,10 alle 17. Strada da Rogno per Castelfranco e Monti, passando da S.Vigilio: vie del Corno, S.Pietro, Verdi, Colleoni, Magie, Cimitero, San Gaudenzio fino a Piazzale Alpini in centro alla frazione Monti: chiusura dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 14 alle 17,45. SP 60, dal ponte sul fiume (frazione Dezzo) passando per il comune di Azzone, al km 7,7 (Schilpario): chiusura dalle 9 alle 13 e dalle 14,45 alle 18,30.