Il rinnovo del Gasp permette ai tifosi atalantini di dormire sonni tranquilli

Il rinnovo, non scontato, di Gasperini ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla tifoseria nerazzurra. I supporter atalantini sanno bene quanto i risultati di questi anni dipendano in gran parte dalla guida tecnica. Rassicurati dalla sapienza e saggezza della società del mercato i tifosi possono dormire sonni tranquilli. Nel frattempo meritato riposo per il mister piemontese.