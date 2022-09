Il ritorno: l’ex atalantino Denis giocherà con la Real Calepina nel torneo di Serie D

La notizia è diventata ufficiale sabato 10 settembre, proprio il giorno del suo 41° compleanno. Denis , che ha segnato molte reti indimenticabili (tra cui la clamorosa tripletta a San Siro nel 4-3 in rimonta dei bergamaschi nel 2012/13), era svincolato dopo il triennio trascorso alla Reggina (una stagione in C e due in B, l’ultima - nella scorsa annata - con 9 presenze e 1 gol), e ha deciso di accettare la sfida in D, anche perché il legame con Bergamo è sempre rimasto molto solido.