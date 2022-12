Il sogno di Mohammed, tifoso nerazzurro in Mauritania: raccolta fondi per portarlo a vedere l’Atalanta

Mohammed Mennou è un ventenne studente universitario, tifoso sfegatato dell’Atalanta. Uno come tanti dei nostri figli, nipoti o fratelli. Con un’unica, gigantesca differenza: Mohammed studia e vive a Nouakchott, capitale della Mauritania. A separare la città più grande del Sahara nordafricano e la piccola bomboniera all’ombra della Maresana ci sarebbe un volo con almeno uno scalo in Marocco o, in alternativa, un comodissimo viaggio in macchina di 4.889 chilometri. Le tasche di Mohammed non gli permettono di affrontare le spese del viaggio, ma la passione per i colori nerazzurri non ha prezzo. Quel gol di Pasalic a San Siro contro il Manchester City, l’Atalanta ha fatto breccia nel cuore del ragazzo: da quel momento Mohammed - la cui storia è stata raccontata nei giorni scorsi su Corner - non si perde una partita, a costo di pagare la corrente ai bar di Nouackhott per trasmettere le partite. Se esiste un momento del quotidiano in cui è consentito andare oltre ai confini del razionale, quello è lo sport. Il calcio, e Gasperini ce l’ha mostrato in questi sei anni, è capace di trasformare sogni in realtà. Guardando gli spalti del Gewiss tramite uno schermo, chissà quante volte Mohammed ha desiderato esserci, con una sciarpa in mano a cantare.