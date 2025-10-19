Il sogno mondiale di Moreira è vivo. Il suo ritardo dalla vetta sceso a due punti

A imporsi a Phillip Island è stato Senna Agius con 3”684 su David Alonso e 3”721 sull’alfiere del team di Calcinate che ha conquistato il 3° podio consecutivo, l’8° stagionale. Nove sono invece quelli di Gonzalez che però ha sempre mancato la Top 3 negli ultimi 5 Gp, anche se ha partecipato alla premiazione in Indonesia dove però è stato squalificato per un software non omologato sulla sua Kalex. Moreira è scattato dalla pole, ma alla fine può dirsi soddisfatto del terzo posto, perché il suo rivale si è classificato 7° perdendo 7 dei 9 punti che aveva di vantaggio: 247 punti a 245.