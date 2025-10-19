Il sogno mondiale di Moreira è vivo. Il suo ritardo dalla vetta sceso a due punti
MOTO2. Diogo Moreira, brasiliano del team bergamasco Italtrans, vede il titolo mondiale della classe Moto2 sempre più vicino dopo il Gp d’Australia: si è classificato terzo riducendo il suo ritardo dallo spagnolo Manuel Gonzalez (7°) a 2 punti.
Calcinate
A imporsi a Phillip Island è stato Senna Agius con 3”684 su David Alonso e 3”721 sull’alfiere del team di Calcinate che ha conquistato il 3° podio consecutivo, l’8° stagionale. Nove sono invece quelli di Gonzalez che però ha sempre mancato la Top 3 negli ultimi 5 Gp, anche se ha partecipato alla premiazione in Indonesia dove però è stato squalificato per un software non omologato sulla sua Kalex. Moreira è scattato dalla pole, ma alla fine può dirsi soddisfatto del terzo posto, perché il suo rivale si è classificato 7° perdendo 7 dei 9 punti che aveva di vantaggio: 247 punti a 245.
Diogo: «Lotteremo fino alla fine»
«È stata una gara difficile - sono le parole di Moreira, che il prossimo anno correrà per la Honda in MotoGp - soprattutto per il forte vento che rendeva complicato mantenere il ritmo. Sono molto contento del lavoro compiuto con il team durante tutto il weekend. Siamo stati competitivi fin dall’inizio, continueremo a spingere fino alla fine». Il suo compagno di squadra Adrian Huertas si è piazzato 11° a 11”727 dal vincitore dopo essere stato in Top 10 fino al 12° giro. Con 27 punti lo spagnolo è 20° in campionato e permette ad Italtrans, team di Calcinate, di restare in quarta posizione nella classifica a squadre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA