Il Torneo Avvenire dà già spettacolo: prime goleade per le formazioni juniores di Lallio ed Endine Gaiano

Il Torneo Avvenire-L’Eco di Bergamo ha preso il via con il suo carico di risultati e primi passi mossi in avanti verso l’agognata qualificazione al secondo turno: in campo 86 squadre alla caccia dei trofei di categoria, vale a dire Juniores, Allievi, Giovanissimi, Femminile Under 15. La competizione rosa vedrà le otto formazioni iscritte entrare in scena l’8 maggio; nei tre tabelloni maschili gli impegni del primo turno sono stati quasi tutti completati; dopo secondo e terzo, il tourbillon di quadrangolari e triangolari manderanno le varie prime classificate alla fase a eliminazione diretta di maggio. Nell’elenco delle prime imprese spiccano i roboanti punteggi del girone 1 della categoria Juniores, vale a dire Pianico-Lallio 4-8 ed Endine Gaiano-Roncola 7-3.