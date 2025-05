Il Trail del Centenario allunga il passo: spettacolo sui 50 chilometri

Il Trail del Centenario allunga il passo. Il sipario alzato mercoledì 28 maggio a Gorle sulla quarta edizione della kermesse di corsa in montagna ha messo sul piatto la novità: il debutto della 50 chilometri , la gara più lunga in Bergamasca.

Il Trail del Centenario, in programma il 22 giugno per la regia di Fly Up Sport e Lovato Eletric, conferma partenza e arrivo al Piazzale degli Alberghi, a Foppolo. La nuova distanza porterà gli atleti ai rifugi Terre Rosse, Laghi Gemelli, Fratelli Calvi e Longo con doppio passaggio a Carona per un dislivello totale di 2900 metri. «La gara è nata per celebrare i 100 anni dell’azienda e abbiamo deciso di proseguire migliorandoci sempre. L’obiettivo di quest’anno è arrivare a quota 600-700 iscritti», ha spiegato Massimiliano Cacciavillani, ad di Lovato.