Il trofeo dell’Europa League sarà in mostra in via Tiraboschi. Le info ticket per la prima partita

È stata una settimana corta per quanto concerne gli allenamenti e dimezzata per i giocatori a disposizione del tecnico, tutto normale perché nel weekend non si gioca per la sosta del campionato di Serie A a causa delle qualificazioni europee che vedrà la nuova Italia allenata da Spalletti giocare sabato sera 9 settembre alle 20.45 contro la Macedonia del Nord. Tra gli azzurri c’è anche il difensore atalantino Giorgio Scalvini che dovrebbe sedersi in panchina con Mancini e Bastoni titolari.

Martedì a Zingonia si rivedrà Touré

L’Atalanta tornerà a prepararsi a Zingonia martedì 12 settembre, giorno nel quale si rivedrà Touré che ha avviato a Barcellona, dove è stato operato, il percorso riabilitativo dopo la rottura del tendine del retto femorale destro. Il maliano continuerà in Italia il suo recupero che non sarà breve in quanto si ipotizza il suo rientro in campo per il calcio agonistico con prima di fine anno. Mancavano ancora gli undici nazionali (Koopmeiners e de Roon, Djimsiti, Kolasinac, Holm, Pasalic, de Ketelaere, Lookman, Musso, Scalvini e Ruggeri) e così a Zingonia hanno lavorato i tredici reduci, ovvero Zappacosta, Ederson, Scamacca, Palomino, Toloi, Bakker, Zortea, Adopo, Muriel, Hateboer, Miranchuk e i portieri Carnesecchi e Rossi. C’è stata anche una partitella con la Primavera, nella quale si sono messi in mostra Miranchuk, Bakker e Adopo, autori di due gol a testa.

El Bilal Touré, l’attaccante maliano fermo per un grave infortunio

(Foto di Afb)

La coppa al negozio Sky di Bergamo

Lunedì 11 e martedì 12 settembre il trofeo dell’Europa League sarà in città e la speranza è che sia di buon auspicio: gli appassionati potranno vederlo da vicino nel negozio flagship Sky di via Tiraboschi 54. Lunedì ci sarà Massimiliano Nebuloni in collegamento su Sky Sport 24 per le ultime sull’Atalanta.

Le info per i ticket dell’Europa League

I biglietti per assistere alla partita d’esordio dei nerazzurri nella Uefa Europa League 2023-2024, Atalanta-Raków Częstochowa, in programma giovedì 21 settembre alle 21 al Gewiss Stadium, saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 10 di lunedì 11 settembre. La vendita dei biglietti, salvo chiusura anticipata per esaurimento degli stessi, terminerà alle 21 del giorno della partita.

Settori e prezzi

Sono escluse dai prezzi le commissioni di servizio Vivaticket.

Curva Nord Pisani € 25 (€ 23 under 18)

Tribuna Rinascimento scoperta € 36 (€ 32 under 18)

Tribuna Rinascimento coperta€ 57 (€ 51 under 18)

Tribuna Centrale € 80

Tribuna d’Onore € 151

Pitch view con hospitality € 366

Modalità di acquisto

I tagliandi saranno acquistabili:



– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home o con caricamento in digitale su Dea Card;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono consulta la pagina https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv, in modalità print@home o caricamento in digitale su Dea Card;

– presso la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare (difronte alla Tribuna Rinascimento) aperta il giorno della partita a partire dalle 19 salvo esaurimento anticipato dei biglietti disponibili.

Nei punti vendita Vivaticket NON sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti.

Cambio utilizzatore

Per tutte le info sul cambio utilizzatore consultare la pagina dedicata https://www.atalanta.it/cambio-utilizzatore-titoli-daccesso-stagione-2023-2024/.

Biglietteria Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare: il giorno della partita, a partire dalle 19.00, sarà attiva la biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio cesare (di fronte Tribuna Rinascimento) per:

– assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto/abbonamento;

– la vendita di eventuali tagliandi ancora disponibili.

Agli sportelli della biglietteria del Gewiss Stadium non si effettuano cambi nominativo.

Voucher di rimborso abbonamenti 2019-2020

Tutti i tifosi in possesso del voucher di rimborso dell’abbonamento 2019-2020 potranno impiegarlo per l’acquisto dei biglietti, anche intestati ad altre persone, a patto di utilizzare l’account Vivaticket da cui è stato richiesto il voucher.

Il voucher può essere quindi sfruttato esclusivamente per gli acquisti online e non presso i punti vendita Vivaticket.

Per sfruttare il credito sarà sufficiente in fase di acquisto inserire nell’apposita sezione il Codice voucher presente sul pdf del Voucher stesso.

Si ricorda che il termine ultimo per l’utilizzo dei voucher è il 31 ottobre 2023.

Raccomandazioni

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che:

– l’apertura dei cancelli avverrà indicativamente due ore prima dell’inizio della gara;

– è consigliato raggiungere l’ingresso indicato sul proprio biglietto o segnaposto con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, al fine di evitare lunghe code ed assembramenti derivanti dalle necessarie operazioni di controllo nelle aree di prefiltraggio del Gewiss Stadium;

– è obbligatorio per ciascun titolare assistere all’incontro dal posto assegnato in fase di acquisto ed indicato sul biglietto.