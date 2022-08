Il Volley Bergamo 91 pesca le campionesse d’Italia alla 1ª giornata - Il calendario

Sarà una partenza da brivido per il Volley Bergamo 1991 nel campionato 2022/23 di serie A1 femminile: subito cinque partite in due settimane e la prima giornata, domenica 23 ottobre, a Conegliano contro le campionesse d’Italia in carica . E non scherzano neppure le quattro giornate successive, tutte contro altrettante avversarie importanti, a cominciare dall’esordio casalingo contro Firenze nell’infrasettimanale di mercoledì 26 ottobre al palasport di Bergamo, poi si andrà a Monza domenica 30, quindi le rossoblù riceveranno Cuneo mercoledì 2 novembre e andranno a Novara domenica 6. Il girone di andata terminerà il 26 dicembre e la regular season l’8 aprile 2023 . Retrocederanno in A2 le ultime due classificate, mentre le prime otto si qualificheranno per i playoff scudetto.