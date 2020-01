Il weekend del calcio provinciale AlbinoLeffe sempre al top

Nell’anticipo del sabato in Serie C, i seriani hanno battuto 2-0 la Pro Vercelli con un gol per tempo e volano con due vittorie e un pari nelle ultime 3 giornate a soli 4 punti dal terzo posto in piena zona playoff. In Serie D lo Scanzorosciate si conferma in 3° piazza, vincendo il derby contro la Virtus Ciserano Bergamo (3-0): la piccola Scanzo se la gode, ma guai a parlare di Serie C.