Impresa di Petrucci e del team Barni. Tre vittorie in due giorni a Cremona

Il pilota ternano ha realizzato un memorabile tris sulla pista di Cremona, con la Ducati Panigale V4 del Barni Spark Racing Team di Calvenzano. Petrucci si è infatti aggiudicato tutte e tre le gare del 9° round del Mondiale Superbike: «Non è una cosa che potevo immaginare. Sono felicissimo per il regalo fatto al team perché la nostra officina è a un’ora da qui». Il portacolori della formazione bergamasca ha avuto bisogno di 24 ore per mettere a segno la tripletta: dopo aver vinto sabato gara1, infatti Petrucci ha concesso domenica il bis nella Superpole Race per poi infilare il tris in gara2. Un en plein che nella storia del Mondiale avevano realizzato finora solamente Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, tutti e tre con moto ufficiali. Petrucci è invece il primo a riuscirci con un team privato e per di più senza mai essere salito prima sul gradino più alto del podio in Superbike. Infatti nelle sue prime 57 gare nella classe regina delle derivate di serie l’umbro aveva conquistato 4 secondi posti e 6 terzi ma mai il successo.