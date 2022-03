In città weekend di corsa: sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km

Bergamo chiude al traffico e riapre all’atletica. Capiterà tra sabato 19 marzo e domenica 20 in occasione della Bergamo City Run, per cui dalle nostre parti sono annunciati circa 2.600 atleti. Il velo sull’evento che coinciderà con la prima delle 14 tappe del circuito Follow your passion verrà tolto sabato alle 19,15, con la quarta edizione dell’Urban Night Trail dei Mille , sfida non competitiva di 12,5 km dal Sentierone a Città Alta: al via saranno in 900.