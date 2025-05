In tantissimi da Olivero Garlini, il ricordo: «Una persona semplice, un grande campione»

Anche a Oliviero piaceva ricordare quei momenti. Nel salottino dove è stata allestita la camera ardente ci sono foto della gara col Malines, gagliardetti, trofei che «Oliviero bomber vero» ha conquistato in tutta la sua lunga carriera.

Lo ricorda un amico fraterno, Giovanni, così amico che i figli di Oliviero lo chiamano zio: «Abbiamo vissuto tantissime vicende insieme. Il diventare calciatore non l’ha cambiato di una virgola. Era la persona semplice di sempre, l’amico di una vita. Mi chiamava tutte le sere per sapere come stessi. Con lui facevamo i tornei amatoriali e quelli notturni. A lui bastava stare con gli amici, era felice. Cercava sempre di fare la sua amata rovesciata».