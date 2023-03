Infermeria affollata, ma una buona notizia: Zapata in gruppo, disponibile per Napoli

L’attaccante colombiano ha superato la lesione alla coscia destra che gli ha negato di esserci nelle ultime tre partite e, se nei prossimi giorni il suo recupero procederà senza intoppi - ricordiamo che Zapata è stato bersagliato in questa stagione da diversi guai muscolari e ha saltato in totale dieci giornate - mister Gasperini potrà contare anche su di lui nella delicata supersfida allo stadio Maradona contro l’assoluto dominatore del campionato che è reduce dal ko interno contro la Lazio e sarà dunque animato da sete di riscatto, anche se lo scudetto è già in cassaforte considerati i 15 punti di margine sull’Inter, seconda.