Inizia la Coppa del Mondo: Belingheri in pista, Moioli bloccata da un infortunio

Ci sarà solo Sofia Belingheri a rappresentare il movimento bergamasco al primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross. A Les Deux Alpes, in Francia, non ci sarà infatti la vicecampionessa olimpica a coppie 2022 Michela Moioli, ferma per il mal di schiena che l’ha bloccata durante il raduno azzurro di Cervinia.