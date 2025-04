Innovation Run il 13 aprile al Kilometro Rosso: ci saranno anche alcune stelle keniane

È stata presentata nella sede di Confindustria Bergamo, all’interno del Kilometro Rosso Innovation District, la quarta edizione di Innovation Run, gara su strada di 10 chilometri in programma domenica 13 aprile. Inserita nel calendario Fidal, la manifestazione propone un percorso interamente asfaltato, pianeggiante e misurato ufficialmente, che si distingue per caratteristiche ideali in chiave cronometrica. Atteso un cast di alto livello.

Manzoni: «Impresa, sport e socialità»

Il principale intervento è stato affidato a Marco Manzoni, vicepresidente di Confindustria Bergamo: «Sport e impresa condividono i valori comuni dell’impegno e della sana competizione. Lo sport, inoltre, è sempre più uno straordinario strumento di aggregazione per la comunità e il mondo imprenditoriale. All’interno di questa visione, Confindustria Bergamo, sta dedicando sempre più attenzione ai progetti per la sua valorizzazione sul territorio: dalla corsa al bike, sono numerose le iniziative lanciate in questi ultimi anni, sia direttamente sia in partnership con gli altri attori del territorio. Dopo il successo delle scorse edizioni, sosteniamo oggi con grande entusiasmo il nuovo appuntamento di “Innovation Run”, che contribuisce a valorizzare un luogo simbolo dell’innovazione e ne promuove la conoscenza anche fuori dai tradizionali contesti»

Njeri e Cheruiyot stelle keniane

Quanto alle stelle che parteciperanno, sulla carta ci sono due nomi su tutti, entrambi keniani. Più conosciuto è Stephen Mwangi Njeri, classe 2003 approdato in carriera a personali da 28’30” sui 10 km su strada e da 13’50”69 sui 5000 in pista. Attenzione però all’emergente Moses Cheruiyot, pure lui Under 23. In chiave italiana spicca Alain Cavagna, il 23enne portacolori dell’Atletica Valle Brembana arrivato da junior all’argento europeo nella corsa in montagna.