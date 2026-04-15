Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro Rosso

Innovation Run, atto quinto, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domenica 19 aprile, nella cornice del Kilometro Rosso, prenderà il via la quinta edizione della corsa su strada, diventata un classico del calendario bergamasco. Il sipario sull’evento è stato alzato mercoledì 15 nella sede di Confindustria con l’orgoglio dei numeri, già oltre 800 gli iscritti (adesioni aperte sino a giovedì 16), e l’esperienza doc dell’ospite d’onore Giorgio Rondelli, storico allenatore del fondo e del mezzofondo italiani.