Innovation Run mette la quinta: oltre 800 in gara nella classica al Kilometro Rosso
CORSA SU STRADA. Mercoledì 15 aprile nella sede di Confindustria Bergamo è stata lanciata l’edizione n. 5 della 10 km in programma domenica 19. La novità è la non competitiva cronometrata, con già 200 adesioni.
Innovation Run, atto quinto, il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domenica 19 aprile, nella cornice del Kilometro Rosso, prenderà il via la quinta edizione della corsa su strada, diventata un classico del calendario bergamasco. Il sipario sull’evento è stato alzato mercoledì 15 nella sede di Confindustria con l’orgoglio dei numeri, già oltre 800 gli iscritti (adesioni aperte sino a giovedì 16), e l’esperienza doc dell’ospite d’onore Giorgio Rondelli, storico allenatore del fondo e del mezzofondo italiani.
La non competitiva cronometrata
Oltre alla corsa sui 10 km, con alcuni dei nomi forti della specialità, l’edizione 2026 terrà a battesimo una non competitiva cronometrata, che ha già superato quota 200 adesioni, ideata per ampliare lo spettro dei partecipanti e avvicinare nuovi corridori alla 10 km.
«Innovation Run è stato un percorso di crescita costante. Per noi è fondamentale diffondere i valori dello sport, profondamente affini a quelli delle imprese: impegno, spirito di sacrificio, orientamento agli obiettivi», ha sottolineato Marco Rota, responsabile dell’area amministrazione, finanza e sviluppo associativo di Confindustria Bergamo.
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