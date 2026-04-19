Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo Niyomukiza
CORSA SU STRADA. Domenica 19 aprile, nella kermesse sui 10 km al Kilometro Rosso, il 29enne seriano cede al burindiano dell’Unicusano Livorno. Medolago e Manenti sesti, tra le donne trionfo di Valentina Gemetto.
Innovation Run, atto quinto con sorpresa al Kilometro Rosso. Domenica 19 aprile, nell’ormai classica 10 km su strada con epicentro il polo dell’innovazione tecnologica a Stezzano, il favorito numero uno Ahmed Ouhda, padrone di casa, ha sognato sino a 800 metri dall’arrivo, quando ha visto sfrecciare il burindiano dell’Unicusano Livorno Jean Marie Vianney Niyomukiza, al via in extremis, e ha dovuto accontentarsi del secondo posto.
«Speravo in una giornata diversa perché Bergamo è casa, ma lo sport è questo e va accettato», ha commentato alla fine il 29enne seriano dell’Esercito. Sul podio anche Mustapha Belghiti, ottimo sesto posto per il valdimagnino Samuel Medolago, sfortunato Antonino Lollo (Gav), 13° dopo una caduta in partenza.
Tra le donne assolo della piemontese Valentina Gemetto, davanti ad Anna Frigerio e a Francesca Durante. Bergamo sorride con l’inossidabile Elisabetta Manenti, sesta, davanti a Martina Pezzotta.
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