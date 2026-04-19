Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo Niyomukiza

Innovation Run, atto quinto con sorpresa al Kilometro Rosso. Domenica 19 aprile , nell’ormai classica 10 km su strada con epicentro il polo dell’innovazione tecnologica a Stezzano, il favorito numero uno Ahmed Ouhda, padrone di casa, ha sognato sino a 800 metri dall’arrivo , quando ha visto sfrecciare il burindiano dell’Unicusano Livorno Jean Marie Vianney Niyomukiza , al via in extremis, e ha dovuto accontentarsi del secondo posto.

«Speravo in una giornata diversa perché Bergamo è casa, ma lo sport è questo e va accettato», ha commentato alla fine il 29enne seriano dell’Esercito. Sul podio anche Mustapha Belghiti, ottimo sesto posto per il valdimagnino Samuel Medolago, sfortunato Antonino Lollo (Gav), 13° dopo una caduta in partenza.