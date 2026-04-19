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Sport / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo Niyomukiza

CORSA SU STRADA. Domenica 19 aprile, nella kermesse sui 10 km al Kilometro Rosso, il 29enne seriano cede al burindiano dell’Unicusano Livorno. Medolago e Manenti sesti, tra le donne trionfo di Valentina Gemetto.

Innovation Run, show con sorpresa: Ouhda battuto, trionfo Niyomukiza
Il serpentone in partenza al Kilometro Rosso per la quinta edizione dell’Innovation Run: compresa la non competitiva, sono stati 950 gli atleti al via a Stezzano

Innovation Run, atto quinto con sorpresa al Kilometro Rosso. Domenica 19 aprile, nell’ormai classica 10 km su strada con epicentro il polo dell’innovazione tecnologica a Stezzano, il favorito numero uno Ahmed Ouhda, padrone di casa, ha sognato sino a 800 metri dall’arrivo, quando ha visto sfrecciare il burindiano dell’Unicusano Livorno Jean Marie Vianney Niyomukiza, al via in extremis, e ha dovuto accontentarsi del secondo posto.

«Speravo in una giornata diversa perché Bergamo è casa, ma lo sport è questo e va accettato», ha commentato alla fine il 29enne seriano dell’Esercito. Sul podio anche Mustapha Belghiti, ottimo sesto posto per il valdimagnino Samuel Medolago, sfortunato Antonino Lollo (Gav), 13° dopo una caduta in partenza.

Tra le donne assolo della piemontese Valentina Gemetto, davanti ad Anna Frigerio e a Francesca Durante. Bergamo sorride con l’inossidabile Elisabetta Manenti, sesta, davanti a Martina Pezzotta.

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